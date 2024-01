En pleine colère agricole, Macron en visite d'Etat en Suède

"Face à de nouvelles menaces sur le sol européen, la France et la Suède prendront des mesures concrètes pour renforcer leurs relations en matière de défense, notamment dans le secteur de l'industrie, et en devenant alliées au sein de l'Otan dès que possible", soulignent MM. Kristersson et Macron dans une tribune aux quotidiens Les Echos et Dagens Nyheter.

L'invasion de l'Ukraine par Moscou, il y a bientôt deux ans, a bouleversé la donne en Suède: longtemps neutre sur le plan militaire, Stockholm a décidé d'entrer dans l'Alliance atlantique. La Hongrie reste le dernier obstacle à cette adhésion, dont Ulf Kristersson a prévu de parler jeudi à Bruxelles en marge du Conseil européen, avec son homologue hongrois Viktor Orban qui fait également obstacle au versement d'une aide européenne à l'Ukraine.

Emmanuel Macron, qui se rendra en Ukraine en février, va aborder les questions de défense lors d'un discours mardi après-midi devant des jeunes officiers suédois de l'Académie militaire de Karlberg.