En pleine colère agricole, Macron entame une visite d'Etat en Suède

A Stockholm, le président français et son épouse Brigitte Macron ont été accueillis en fin de matinée par le roi Carl XVI Gustav et la reine Silvia au palais royal où ils ont salué la foule agitant drapeaux français et suédois, avant une déclaration à la presse.

"Je souhaite que cette nouvelle phase de la relation bilatérale soit mise au service de l'Union européenne, plus sûre d'elle-même, de ses valeurs, plus prospère et plus verte, plus forte et plus résiliente, en un mot plus souveraine", a dit M. Macron depuis le palais.

Le président français et le chef du gouvernement suédois Ulf Kristersson tiendront une conférence de presse en début d'après-midi. Les deux hommes doivent signer un nouveau partenariat stratégique bilatéral et la défense sera au coeur de leurs échanges.

L'invasion de l'Ukraine par Moscou, il y a bientôt deux ans, a bouleversé la donne en Suède: longtemps neutre sur le plan militaire, Stockholm a décidé d'entrer dans l'Alliance atlantique.