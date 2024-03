Enquête ouverte après la plainte du Canard enchaîné pour "perquisition numérique illégale"

L'enquête porte "sur les éventuelles infractions d'introduction, extraction et reproduction frauduleuses des données d'un système de traitement automatisé et faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique", a précisé le parquet.

"Je prends acte et me réjouis que la plainte soit en cours de traitement", a réagi auprès de l'AFP l'avocat du Canard, Me Didier Leick.

L'hebdomadaire satirique a déposé une plainte, enregistrée le 5 mars, et dénoncé "une perquisition numérique illégale" portant "atteinte à l'ensemble des piliers de notre Etat de droit" s'agissant d'une entreprise de presse.

Les accusations se réfèrent à un procès-verbal du 22 juillet 2022 de la brigade financière de la police judiciaire parisienne, dont l'AFP a eu connaissance, faisant état de la consultation par un enquêteur d'un "lien" numérique fourni par l'un des journalistes du journal, Christophe Nobili.