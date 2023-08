Espagne: ouverture de la nouvelle législature, rumeurs d'accord entre les socialistes et Puigdemont

L'accord, qui aurait été conclu aux premières heures de la matinée, permettrait au Parti socialiste et à ses alliés d'obtenir les voix des sept députés de Junts per Catalunya (JxCat, Ensemble pour la Catalogne), le parti dirigé par le leader indépendantiste Carles Puigdemont, exilé en Belgique et recherché par la justice espagnole depuis 2017 et l'échec d'une tentative de sécession de la Catalogne.

"Tout indique que Francina Armengo obtiendra plus de votes que Cuca Gamarra", la candidate du Parti populaire (PP, droite) à la présidence de l'assemblée, a affirmé la télévision nationale espagnole (TVE) quelques minutes avant l'ouverture de la session.

La première tâche des 350 membres du Congrès des députés, qui ont débuté leurs travaux à 10H00 (08H00 GMT), sera d'élire la nouvelle présidente de l'assemblée.