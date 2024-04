Essonne: début des obsèques de Shemseddine, adolescent battu à mort à Viry-Châtillon

La famille de l'adolescent avait demandé lundi "que son intimité soit respectée lors de ce moment de recueillement" et qu'aucun média ne soit présent.

Les obsèques de Shemseddine, adolescent de 15 ans battu à mort jeudi dernier à Viry-Châtillon, se sont déroulées mardi à la mosquée de Savigny-sur-Orge (Essonne) dans la plus stricte intimité, a constaté une journaliste de l'AFP.

Le corbillard est arrivé peu après 14h00 et des fidèles ont tendu draps et tapis afin de cacher la vue du cercueil aux caméras postées devant la mosquée. La cérémonie religieuse a ensuite pris fin peu avant 15h00.

Dans la matinée, les forces de l'ordre ont installé barrières et rubalises dans la rue qui mène à la mosquée. Quelques policiers surveillaient l'entrée des lieux.

Pour Karim, 16 ans, venu assister à la prière avec des amis, "c'est très grave ce qu'il s'est passé, mais c'est surtout une surprise". "On ne voit pas souvent ce genre d'agressions ici", a ajouté cet ancien élève du collège Les Sablons, où était scolarisé Shemseddine.

"Les habitants sont dans un moment de recueillement et de soutien de la famille qui en a bien besoin", a déclaré mardi sur France Info le maire centriste de Viry-Châtillon, Jean-Marie Vilain.

Une marche blanche sera par ailleurs organisée vendredi après-midi dans les rues de la ville jusqu'au collège, selon M. Vilain.

Quatre jeunes hommes ont été mis en examen pour assassinat dans la nuit de dimanche à lundi après la mort de Shemseddine, roué de coups jeudi dernier devant son collège de Viry-Châtillon pour un différend lié à la sœur de deux d'entre eux, avait annoncé le parquet d'Evry.

Deux des mis en cause - un majeur de 20 ans et un mineur - ont été écroués, deux autres mineurs incarcérés provisoirement avant un débat contradictoire mercredi devant le juge des libertés et de la détention.

Selon les premiers éléments de l'enquête et les déclarations des mis en cause, cités par le procureur d'Evry, les deux frères avaient sommé plusieurs garçons, dont la victime, de cesser leur correspondance avec leur sœur"sur des sujets relatifs à la sexualité" , "craignant pour sa réputation et celle de leur famille".

"On n'a aucun honneur quand on vient à quatre pour taper sur quelqu'un, quel qu'il soit, quelle que soit la raison", c'est de la "lâcheté", a réagi M. Vilain auprès de l'AFPTV.