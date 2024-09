"On est toutes Gisèle", manifestations de soutien aux victimes dans toute la France

"On est toutes Gisèle", "violeur on te voit, victime on te croit", "tu n'es pas seule", ont scandé régulièrement plus de mille manifestantes et manifestants réunis à Paris, place de la République.

A Marseille, plusieurs centaines de personnes - plus de 1.000 selon les organisateurs -, se sont rassemblées devant le palais de justice accrochant une banderole "Pour que la honte change de camp".