Eswatini: avocat en monarchie absolue, la peur au ventre

Avocat et défenseur des droits de l'homme dans la dernière monarchie absolue d'Afrique, Eswatini, Sibusiso Nhlabatsi a vu la dépouille de son mentor et "frère" de combat pour la démocratie chargée à l'arrière d'un fourgon de police, après un froid assassinat un soir de janvier.

Ce soir-là, Sibusiso Nhlabatsi se sent fatigué. Quand le téléphone sonne, il ne répond pas. Il est plus de 21H00 et il veut aller se coucher.

Vaincu par la sonnerie insistante, il finit par décrocher: "La femme de Maseko veut te joindre, c'est urgent". Inquiet, il appelle l'épouse de son ami et confrère.

"Dans mon esprit, on lui avait tiré dessus et je me suis dit que j'allais conduire jusque chez lui et que je pourrais l'emmener à l'hôpital", raconte-t-il lors d'un entretien à l'AFP.

"Quand je suis arrivé, il était là, allongé", dit-il. La gorge nouée et les yeux embués de larmes derrière des lunettes studieuses, il poursuit: "Il n'était plus".