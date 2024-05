Etape montagnarde pour Macron et Xi au second jour de visite du président chinois

Les deux dirigeants sont attendus à la station de ski de La Mongie, dans un cadre qui contraste avec celui du palais présidentiel où, entre un accueil en grande pompe et un banquet fastueux, ils n'ont pas cherché à dissimuler les différends sur le commerce entre l'Europe et la Chine.

Après les ors de l'Elysée, la neige des cimes: Emmanuel Macron emmène mardi Xi Jinping dans les Pyrénées au second jour de sa visite d'Etat, pour une escapade "personnelle" censée permettre un dialogue plus direct sur la guerre en Ukraine ou les désaccords commerciaux.

Sur l'Ukraine, le président chinois a notamment appelé lundi à ne pas "salir" son pays sur le dossier ukrainien, Pékin jouant selon lui un "rôle positif" pour trouver une solution pacifique à la guerre.

Et il a apporté son soutien à une "trêve olympique" à l'occasion des Jeux de Paris cet été, poussée également par Emmanuel Macron. Selon une source diplomatique française, cette trêve pourrait servir, s'agissant de l'Ukraine, à enclencher un processus plus politique après plus de deux ans de conflit.

Mais Paris, qui insiste depuis un an pour que Pékin fasse pression sur la Russie pour contribuer à mettre fin à la guerre, se veut "lucide" sur les chances limitées d'une percée rapide. D'autant que le président chinois reste le principal allié de son homologue russe Vladimir Poutine, qu'il doit recevoir prochainement.