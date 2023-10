Etterbeek va contextualiser les statues, rues et monuments coloniaux dans l'espace public

Les autorités communales prévoient de suivre les recommandations d'une commission composée de citoyens et de mandataires politiques, qui a travaillé pendant 18 mois sur l'enjeu des signes coloniaux à Etterbeek. Après des débats souvent clivants, la commission a conclu qu'un travail de contextualisation était préférable à la simple suppression de ces signes ou noms de rue (comme le boulevard Général Jacques, la rue Commandant Ponthier, ou encore la rue Baron Dhanis).

La première recommandation "consiste à organiser annuellement un événement culturel, social et sociologique, qui permette d'éduquer aux enjeux coloniaux et décoloniaux. Cet événement sera organisé avec les académies des arts, le monde associatif et les écoles. Il alliera culture, pédagogie et action participative", explique le bourgmestre.