Européennes: Bardella déroule son programme et esquive les questions

Quelques heures après le discours du chef de l'Etat à la Sorbonne, M. Bardella a voulu installer le duel avec le président en appelant à "sanctionner le gouvernement français et l'Europe de Macron", pour "ouvrir la voie à l'alternance".

En ciblant Emmanuel Macron, la tête du liste du RN Jordan Bardella a déroulé jeudi son programme contre l'Europe "bureaucratique" et "l'immigration massive" en vue du scrutin du 9 juin, avant de s'éclipser en séchant les questions des journalistes.

Emmanuel Macron "a pris le parti d'intervenir directement et personnellement dans une campagne électorale" et devra en assumer les "conséquences" en cas de "désaveu", a insisté le frontiste, qui caracole dans les sondages et ne cesse de réclamer une dissolution de l'Assemblée nationale si le RN termine en tête aux européennes.

Devant les journalistes au siège parisien du RN , Jordan Bardella a déroulé un programme sans surprise d'"Europe des nations". Il a fustigé la "maladie bureaucratique" de la commission européenne, "l'écologie punitive" et fait de la lutte contre "l'immigration massive, le principal enjeu de ces élections".

Puis la tête de liste d'extrême droite s'est éclipsée sans répondre à la moindre question de la presse, après avoir déjà manqué deux débats face à ses concurrents à la télévision.