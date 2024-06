Européennes: dernière ligne droite pour Bardella, les écologistes tentent de se relancer

Pas de prise de risque, non plus, à attendre: "quand on est favori, on ne change rien et on attend le jour du scrutin", résume un député lepéniste, alors que la liste RN caracole toujours en tête avec 32,5% d'intentions de vote, selon un sondage Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche publié samedi.

Autour du patron du parti d'extrême droite, la prudence se veut toutefois de mise: "C'est sûr qu'on préférerait être donné à 28% et finir à 32% plutôt que l'inverse", reconnaît un stratège de la campagne, inquiet d'une "mauvaise surprise" quant à la mobilisation de son électorat -- l'abstention dimanche prochain est estimée à 51% par l'Ifop.

Outre le meeting parisien, la tête de liste du parti à la flamme doit encore enchaîner des entretiens à la presse toute la semaine, manière de répéter son appel à se déplacer aux urnes.