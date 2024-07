Evasion de Mohamed Amra: la police judiciaire lance un appel à témoins pour identifier les véhicules de fuite

Les enquêteurs appellent ainsi "toute personne présente le 14 mai 2024 entre 10H00 et 12H00, entre Acquigny et Evreux, ou plus généralement dans l'Eure et en Seine-Maritime, ayant été témoin d'évènements suspects ou inhabituels, ou ayant vu les véhicules utilisés par les malfaiteurs" à les contacter par téléphone (0 800 35 83 25) ou par mail (dnpj-oclco-temoin@interieur.gouv.fr).