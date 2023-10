Evasion de Réau par hélicoptère: l'heure du verdict pour Rédoine Faïd

Les magistrats professionnels et les jurés doivent répondre à 194 questions sur la culpabilité et responsabilité de chacun des 12 accusés -- dont deux frères et trois neveux du braqueur multirécidiviste de 51 ans.

En "7 minutes 33", le commando jette des fumigènes, force les portes à la disqueuse et extrait le braqueur. L'hélicoptère s'envole sous les applaudissements des détenus.

A son procès, Rédoine Faïd s'est fait poète en se remémorant le "rayon de soleil" arrivé "en plein visage", la "sensation de liberté, le huis clos qui s'ouvre à l'infini"...

Les avocats généraux ont été plus terre à terre dans leurs réquisitions: "Ne vous laissez pas abuser", ont-ils lancé aux jurés.

Rédoine Faïd est un "escroc" qui fait preuve d'"humour" à l'audience et se vante de "principes nobles" -- pas de sang sur les mains, pas d'affaires de drogues -- mais dont les "actions violentes" ne servent en réalité "toujours" qu'une seule personne: "lui-même", a taclé l'accusation.

Le braqueur au crâne chauve est un "drogué de la liberté", comme il l'a dit lui-même. Mais cette liberté, "il ne la recherche pas, il l'arrache".

Rédoine Faïd a soutenu que l'évasion avait été organisée en grande partie par des "professionnels" et non ses proches. Une histoire "inventée" par le braqueur pour "dédouaner" sa famille, a rétorqué l'accusation, qui estime que le "coeur du dossier", c'est le "sacrifice familial".

Contre son frère Rachid, 65 ans, qui a reconnu être monté dans un hélicoptère puis avoir scié les grilles menant à Rédoine Faïd, les avocats généraux ont demandé la lourde peine de 18 ans de réclusion. Plus qu'un "petit papy serviable" il est "l'homme ressource" de Rédoine Faïd, ont-ils asséné.

Quant aux neveux, dont l'un était à bord de l'hélicoptère, selon l'accusation, ils ont "tous, à leur niveau", été "indispensables": des peines de quatre, dix et 15 ans ont été réclamées contre eux.

Deux acquittements ont été demandés: pour Brahim Faïd, 63 ans, qui se trouvait au parloir avec son frère et a juré ne pas avoir été mis au courant. Et pour Alima A., qui a "aussi été prise en otage" selon l'accusation, quand le braqueur et ses complices en cavale se sont imposés chez elle, à Creil où Rédoine Faïd a grandi et où il sera arrêté après trois mois de cavale.

Dans ses derniers mots à la cour lundi, le braqueur s'est fait sérieux, pour s'excuser à nouveau auprès du pilote, et de ses proches embarqués dans cette "soif de liberté".

Il a promis de tenter son possible pour ne pas "recommencer".