Face au manque de fidèles, un diocèse brade ses églises

L'église, comme beaucoup d'autres dans l'est de la France, témoin de la révolution industrielle, a été bâtie au début du XXe siècle, en même temps que les quartiers ouvriers et les usines.

Tous les édifices religieux construits après 1905 et la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat sont propriété des diocèses, ce qui représente environ 2.000 églises et chapelles en France. Les 40.000 autres sont majoritairement détenues par les communes.

Très fréquentée au début du siècle dernier, Notre-Dame-de-Franchepré, beau monument de 1.500 places construit par un patron pour ses ouvriers, n'abritait plus de célébrations depuis "plusieurs années", dit à l'AFP le diocèse de Nancy-Toul, ce qui constitue la "motivation principale" de la mise en vente.

Le dernier enterrement qui y ait été célébré, en décembre 2017, était celui d'Aldo Platini, père de Michel. Le footballeur a aussi été enfant de choeur dans l'église, comme en témoignent des photos conservées par le Cercle pour la promotion de l'histoire de Joeuf (CPHJ).