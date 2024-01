Face à la vague de froid, des réserves de gaz encore remplies dans l'UE

Les réserves de gaz, très sollicitées pour le chauffage pendant l'hiver, sont encore remplies à plus de 80% en moyenne dans les pays de l'Union européenne, au moment où un froid intense s'abat sur le continent, selon la plateforme européenne Agregated Gas Storage Inventory (AGSI).

Hors de l'UE, la Grande-Bretagne affiche un taux de remplissage de 98%. En revanche l'Ukraine est à 26%.

L'approvisionnement gazier en Europe est sujet à de fortes tensions depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022.

L'UE a réduit ses achats de gaz russe acheminés par gazoducs, et recourt désormais fortement à du gaz liquéfié (GNL), venu notamment des Etats-Unis mais aussi encore de Russie (notamment via TotalEnergies et ses infrastructures sibériennes).