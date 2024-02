Fashion Week: Dries Van Noten, songe d'une nuit d'hiver

Béton VS poésie: le défilé du styliste belge Dries Van Noten a amené mercredi une douce touche de rêve coloré, en pastel et silhouettes amples comme des vêtements de nuit et des sacs doux comme des peluches, le tout présenté dans un chantier de construction parisien.

Du béton, des sorties de secours, du ciment au sol, et de la fumée qui s'échappe d'une cage d'escalier: dans un décor urbain inquiétant, le créateur belge a fait défiler une cinquantaine de femmes, au pas ralenti, presque somnambule.