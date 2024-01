Féminicide en Alsace: 29 ans de réclusion pour un crime "sauvage"

Le verdict, rendu après un délibéré-express d'un peu plus d'une heure, est légèrement en-deçà des 30 ans de réclusion, assortis de 20 ans de sûreté, réclamés par l'avocate générale, Eve Nisand.

"Je regrette profondément mon geste", avait lancé à la Cour avant le délibéré cet ancien technicien.

La sanction est "lourde" et "adaptée" à ce crime "sauvage", a estimé le conseil des enfants de la victime, Francis Metzger. A l'image de l'avocate générale et d'une experte psychologue, il s'était interrogé sur la potentielle "dangerosité" de M. Peter s'il venait à se retrouver, après sa détention, dans une situation de rupture semblable à celle vécue avec Mme Bailly.

Elle avait rompu avec lui début juin 2020 et avait trouvé un nouveau compagnon, ce que l'accusé n'a pas supporté. Cette aide-soignante de 58 ans avait été découverte le 26 septembre 2020 au sous-sol de sa maison de Wissembourg (Bas-Rhin) gisant dans une mare de sang, la gorge tranchée et le corps lardé de coups de couteau. Bruno Peter, en fuite, avait été interpellé deux jours plus tard dans le Sud-Est.