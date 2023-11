Féministes et syndicats appellent à manifester contre les violences sexistes

"Notre soutien va à toutes les femmes dans le monde, premières victimes avec les enfants des conflits armés. Nous manifestons particulièrement notre soutien aux femmes d'Ukraine, de Birmanie, de Palestine, d'Israël, du Haut-Karabakh", indique l'appel de l'association Grève féministe signé par des collectifs et syndicats.

Associations féministes et syndicats appellent à manifester samedi dans toute la France pour une meilleure protection des femmes victimes de violences, dans l'entreprise, le couple ou les conflits armés, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes.

Des rassemblements sont attendus à Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, Lyon et Strasbourg notamment.

Aux côtés des collectifs d'associations emmenées par #NousToutes et Grève féministe, les numéros uns de la CGT, Sophie Binet, et de la CFDT, Marylise Léon, ainsi que des représentants de FSU et Solidaires seront dans le cortège.

A Paris, la manifestation s'élancera à 14H00 de la place de la Nation en direction de la place de la République. En tête, défileront les familles de victimes de féminicides, avec des portraits de leurs proches disparues.