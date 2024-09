Formation du gouvernement: réunion de la dernière chance à Matignon

Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau (Les Républicains) viendront à Matignon, ainsi que Marc Fesneau (MoDem), Gabriel Attal, Edouard Philippe (Horizons) et Franck Riester (Renaissance). Dans un message au député de son groupe, M. Attal a affirmé vouloir demander au Premier ministre "quelles sont les grandes lignes de l’action qu’il entend conduire avec son futur gouvernement, et comment l’architecture de celui-ci permettra d’incarner l’union républicaine dont notre pays a tant besoin".

Un échange téléphonique est prévu avec les élus Liot, actuellement rassemblée en Corse.

Tensions avec les macronistes jusqu'au président, velléités des LR, fin de non-recevoir de la gauche : deux semaines après sa nomination à Matignon, les embûches continuent pourtant de s'accumuler pour Michel Barnier.

Des tiraillements ont notamment pointé au sommet de l’exécutif.

Emmanuel Macron, qui assure ne pas vouloir intervenir dans la composition du gouvernement et "ne savait pas" jeudi si une annonce de gouvernement se profilait, a reçu Michel Barnier mardi puis encore mercredi.