Fragile retour au calme en Nouvelle-Calédonie, Macron s'y rend

Cette visite surprise du chef de l'Etat a été annoncée mardi en Conseil des ministres, au moment où le camp loyaliste se fissure et où se multiplient les demandes de report de la réforme du corps électoral.

Emmanuel Macron va se rendre "dès ce soir" en Nouvelle-Calédonie pour y installer une "mission", plus d'une semaine après le début d'émeutes inédites en 40 ans sur l'archipel, où "la situation s'améliore" selon les autorités.

Sur le Caillou, huit jours après le début des violences qui ont fait six morts, le fragile retour au calme "se poursuit sur l'ensemble du territoire", a décrit le représentant de l'Etat sur place, Louis Le Franc, dans un communiqué publié mardi matin.

Ses services ont annoncé sur X l'interpellation de 22 personnes mardi et l'"installation de renforts permanents dans les quartiers de Doumbea, Païta et Mont-Dore" dans l'agglomération de Nouméa.

Car Nouméa et son agglomération continuent d'être le théâtre d'affrontements localisés et les barrages se sont même étoffés ou ont été reconstitués par endroits dans la nuit, a constaté un journaliste de l'AFP, auquel plusieurs témoins ont fait état d'importantes détonations et d'affrontements dans le quartier de Tuband.

- "Drapeaux blancs" -