France: 79 personnes interpellées au marché de gros de Rungis près de Paris

Rungis est le plus grand marché de produit frais du monde et un point crucial d'approvisionnement en fruits et légumes de la capitale. Des personnes "à pied sont entrées brièvement sur une zone de stockage" et y ont "commis des dégradations", a ajouté cette source. Elles ont été "sorties des lieux par les forces de l'ordre", a-t-elle ajouté.

Ces interpellations s'ajoutent au placement en garde à vue, plus tôt dans la journée, de 15 autres personnes, interpellées près de Rungis (Val-de-Marne).