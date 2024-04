France: Atos veut se refinancer à hauteur de 1,2 milliard d'euros

Le groupe informatique français lourdement endetté Atos, qui a présenté son cadre de refinancement à ses créanciers lundi, est à la recherche de 1,2 milliard d'euros et prévoit de convertir en actions près de la moitié de sa dette, a-t-il annoncé mardi avant l'ouverture de la Bourse de Paris.

Les propositions des créanciers sont attendues le 26 avril. Un accord de principe avec un groupe de banques et l'Etat sur un financement intermédiaire de 450 millions d'euros, permettant de donner de l'air au groupe informatique jusqu'à la conclusion d'un accord de refinancement "d'ici juillet 2024", a également été annoncé.

En échange d'un prêt de 50 millions d'euros, l'Etat aura "une action de préférence" sur Bull SA, une partie de la filiale "big data" et sécurité (BDS) qui contrôle les activités sensibles et souveraines d'Atos (notamment des supercalculateurs utilisés pour la dissuasion nucléaire et des contrats avec l'armée française), a indiqué le directeur général d'Atos Paul Saleh, mardi, lors d'une conférence téléphonique.