France: cinq ans après, les "gilets jaunes" entre résignation et amertume

Tout part d'un appel sur les réseaux sociaux, pour protester contre la hausse programmée d'une taxe sur les carburants: le 17 novembre 2018, la première mobilisation rassemble près de 300.000 personnes dans les petites villes et le monde rural, en dehors des partis et syndicats.

Blocages de routes et ronds-points, manifestations tous les samedis... Rapidement, les revendications s'élargissent aux salaires, pouvoir d'achat, aux factures énergétiques et autres injustices sociales et fiscales, sur fond de crise de la représentativité politique.

C'est le début d'une vaste contestation qui va durer plus d'un an, et connaître plusieurs flambées de violences, ainsi qu'une brutale répression policière.

La force du mouvement a été de "donner de l'espoir aux gens qui ne croyaient plus en rien, à un moment où il y avait un grand flop niveau syndical", se souvient avec nostalgie une ex-"gilet jaune" de 57 ans, Hélène Elouard, alors accompagnante d'élèves en situation de handicap pour 600 euros par mois.