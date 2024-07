France: début d'incendie "en cours" sur la flèche de la cathédrale de Rouen

"Début d'incendie en cours sur la flèche de la cathédrale de Rouen. Origine inconnue à ce stade", précise M. Mayer-Rossignol sur le réseau social.

Le Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime (SDIS76) fait état d'une alerte donnée à 12h00, et de "33 engins engagés et 63 pompiers".