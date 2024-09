France: deux hommes mis en examen pour vol avec violence et viols commis sur des escortes

Deux hommes ont été mis en examen samedi à Paris pour vol avec violence commis en bande organisée au préjudice de sept femmes escortes à Paris, dont plusieurs ont dénoncé des viols, a appris samedi l'AFP de source proche du dossier.

Ces hommes, nés en 1991 et en 2003, sont poursuivis pour "vol avec violence commis en bande organisée" et "viol commis sur une personne se livrant à la prostitution", des faits commis entre juillet et septembre, a confirmé une source judiciaire.