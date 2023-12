France : Emmanuel Macron émet des vœux d'"unité" avec les JO en perspective

Le président français Emmanuel Macron a adressé dimanche un message d'"unité" dans ses vœux aux Français, insistant sur le rendez-vous rassembleur des jeux Olympiques, dans l'espoir d'amorcer la relance de son deuxième mandat, après une année agitée sur les plans social et politique.

"Nous serons déterminés à agir pour l'école, l'enfance et l'éducation afin de rétablir le niveau de nos élèves, l'autorité de nos professeurs, la force de notre enseignement laïque et républicain", a dit le chef de l'État.

Il a promis un "réarmement civique" aux contours encore flous après "le réarmement économique" et celui "de l'État et des services publics".

Emmanuel Macron a également évoqué un "choix décisif" qui se jouera selon lui lors des élections européennes de juin, entre "continuer l'Europe ou la bloquer".

"Nous aurons à faire le choix d'une Europe plus forte et plus souveraine à la lumière de l'héritage de Jacques Delors" décédé mercredi, a déclaré le président.