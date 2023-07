France: enquête ouverte après des menaces de mort visant le policier auteur du tir mortel

Relayées notamment sur Twitter, ces menaces ont également ciblé l'avocat du policier, Me Laurent-Franck Liénard, qui a indiqué à l'AFP avoir déposé plainte à Paris en son nom propre et au nom de son client.

Son nom complet et sa commune de résidence ont par ailleurs été publiés par un journal local du nord de la France, Oise Hebdo, suscitant la colère du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et des syndicats de policiers.

Des émeutes et pillages à grande échelle se sont produits pendant plusieurs nuits consécutives à travers la France, après la mort de Nahel le 17 juin. Au total, plus de douze mille véhicules ont été incendiés. Plus de 2.508 bâtiments ont été incendiés ou dégradés, dont 105 mairies et 168 écoles.