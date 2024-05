France: la flamme olympique au Mont-Saint-Michel avec Thomas Pesquet pour porteur

"C'est comme une épreuve sportive, c'est comme un décollage dans l'espace, c'est quelque chose qu'on imagine, qu'on attend, et puis finalement il arrive, tout se passe bien, il y a une super atmosphère, une super ambiance autour de nous", a déclaré à l'AFP Thomas Pesquet, après son relais sur les remparts de la célèbre abbaye normande (nord-ouest).

"Il y a énormément d'ondes positives et puis on va à la rencontre des gens, c'est ça qui est important, c'est que les Jeux Olympiques, ce n'est pas un truc qui se passe à Paris et qui ne concerne que les athlètes", a-t-il ajouté.