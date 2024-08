France: la météo perturbe les commémorations du débarquement en Provence

Deux mois après les commémorations du Débarquement de Normandie, le président français Emmanuel Macron et plusieurs dirigeants africains célèbrent jeudi le 80e anniversaire de l'opération "Dragoon", son équivalent en Provence (sud), épisode méconnu mais essentiel de la Libération, dans une cérémonie amputée en raison de la météo.

"En raison des conditions météorologiques particulièrement dégradées ce jeudi 15 août, l'accueil des chefs d'Etat et de gouvernement par le Président de la République à bord du porte-hélicoptères amphibie Dixmude, ainsi que l'évocation historique du Débarquement de Provence à Toulon sont annulés", a annoncé l'Elysée jeudi matin.

"Le déjeuner de travail entre le chef de l'Etat et ses homologues est maintenu à l'issue de la cérémonie internationale à la nécropole de Boulouris", à Saint-Raphaël (sud), lors de laquelle doivent s'exprimer le président camerounais Paul Biya, au nom des chefs d'Etat étrangers, puis le président Macron, a précisé la présidence française.

En 1994, 2004 ou 2014, plus d'une quinzaine de dirigeants africains avaient participé aux commémorations du Débarquement de Provence. Cette année, ils seront seulement six: Paul Biya donc, mais aussi Faure Gnassingbé (Togo), Faustin-Archange Touadéra (Centrafrique), Azali Assoumani (Comores), Brice Oligui Nguema (Gabon) et Aziz Akhannouch (chef du gouvernement marocain).