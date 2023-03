France: la secrétaire d'État Marlène Schiappa bientôt en Une de Playboy

Le fait que son habillement suscite beaucoup de questions "montre à quel point la liberté des femmes de disposer de leur corps comme elles l'entendent n'est pas acquise, c'est d'ailleurs ce qu'elle revendique dans l'interview", a ajouté l'entourage de l'ex-secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes/hommes.

Pour l'éditeur de la publication, Marlène Schiappa est la femme politique "la plus 'Playboy compatible' parce qu'elle est attachée au droit des femmes et qu'elle a bien compris que Playboy n'est plus une publication de vieux machos mais pouvait au contraire être un instrument de la cause féministe", a déclaré à l'AFP Jean-Christophe Fromentin.