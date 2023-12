France: le Louvre va augmenter ses tarifs, à six mois des JO

Le musée du Louvre a annoncé vendredi une augmentation du prix de son billet d'entrée, à six mois des Jeux olympiques où Paris devrait accueillir des touristes encore plus nombreux que d'habitude.

Le Louvre est le musée le plus visité du monde, avec 86.000 m² d'espaces ouverts au public, et 7,2 millions de visiteurs en 2022.

Sa billetterie a rapporté 76,5 millions d'euros l'an dernier, d'après le rapport annuel. Cela ne couvrait qu'un quart de ses charges de fonctionnement, le reste étant financé par les crédits du ministère de la Culture et par d'autres ressources, dont le mécénat.

Dans un communiqué, le musée a souligné que "plus d'un visiteur français sur deux entre gratuitement". Sont concernés les moins de 25 ans, les chômeurs, bénéficiaires des minima sociaux, handicapés et accompagnants, enseignants, et professionnels de la culture et journalistes.