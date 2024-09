France: le nouveau Premier ministre Barnier promet "changements et ruptures"

Le nouveau Premier ministre français Michel Barnier, ex-commissaire européen et ancien ministre de droite, a promis jeudi "des changements et des ruptures", après avoir été nommé par le président Emmanuel Macron dans l'espoir qu'il parvienne à faire sortir la France de l'impasse politique.

"Il s'agira de répondre, autant que nous le pourrons, aux défis, aux colères, aux souffrances, au sentiment d'abandon, d'injustice", a déclaré M. Barnier lors de sa prise de fonction, en citant parmi ses priorités l'école, la sécurité, l'immigration, le travail et le pouvoir d'achat. Il a également promis de "dire la vérité" sur "la dette financière et écologique" de la France.

Le nouveau Premier ministre, d'ores et déjà contesté par la gauche, devra user de toutes ses qualités diplomatiques pour former un gouvernement susceptible d'échapper à la censure parlementaire et mettre fin à la plus grave crise politique de la Ve République.