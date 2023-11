France: le sénateur Joël Guerriau, soupçonné d'avoir drogué une députée, mis en examen

Le sénateur français Joël Guerriau (Les Indépendants, centre droit), soupçonné d'avoir drogué une députée en vue d'une agression sexuelle, a été mis en examen vendredi par un juge d'instruction parisien et placé sous contrôle judiciaire, a annoncé son avocat.

M. Guerriau a été mis en examen pour "administration à l'insu de (la députée MoDem) Sandrine Josso d'une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, afin de commettre un viol ou une agression sexuelle et détention et usage de substances classés comme stupéfiants", a précisé Me Rémi Pierre Drai dans un communiqué transmis à l'AFP.