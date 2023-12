France : Macron annonce une priorité à la fusion nucléaire dans l'investissement public

Pour aller "plus vite et plus fort" dans de nombreux domaines de pointe devant permettre à la fois de réindustrialiser le pays tout en développant l'indépendance énergétique et en décarbonant l'économie, le président a indiqué que les subventions de France 2030 allaient "encourager" la fusion nucléaire, un domaine pour l'instant uniquement défriché par la recherche, ainsi que le domaine des "aimants supra-conducteurs".

"Je veux qu'on accélère en particulier le développement de moyens de stockage à moyen et long terme pour mieux gérer la flexibilité du système électrique, rendue nécessaire en particulier par le recours aux renouvelables et la croissance des besoins en électricité, de plus en plus importante même si on économise de l'électricité", a-t-il dit.