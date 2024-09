France: Macron nomme l'ex-commissaire européen Michel Barnier Premier ministre

Doté d'une solide expérience politique en France comme à Bruxelles, Michel Barnier est réputé bon médiateur: il a été le négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit lorsque le Royaume-Uni a quitté le bloc continental. Avant cela, il a été ministre à plusieurs reprises depuis 1993, notamment sous les présidences de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy.

Le plus vieux Premier ministre de la Ve République succède ainsi au poste de chef du gouvernement à Gabriel Attal, 35 ans, qui en était le plus jeune.

Il devra désormais user de toutes ses qualités diplomatiques pour former un gouvernement susceptible d'échapper à la censure parlementaire et mettre fin à la plus grave crise politique de ces cinquante dernières années.

Une tâche aux allures de mission impossible, tant aucune coalition viable n'a jusqu'ici émergé. L'Assemblée issue des législatives de juillet est fragmentée en trois blocs, la gauche, le centre droit et l'extrême droite.

En attendant, les ministres démissionnaires vont eux rester en fonctions pour continuer de gérer les affaires courantes le temps de négociations avec les partis que beaucoup prédisent longues et difficiles.