France: plusieurs inculpations pour soupçons de fraude fiscale au sein de l'empire Mulliez

Ce dossier a été ouvert en 2012 après la plainte d'un ex-membre de la famille s'estimant lésé.

Il dénonce dans une première plainte à Lille "des prêts très élevés sans écrits et sans intérêts accordés" par des structures du groupe "à des sociétés étrangères (plusieurs centaines de millions) et à des personnes physiques via des sociétés civiles personnelles ou familiales (plusieurs millions)".