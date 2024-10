France : quatre départements du centre-est en alerte rouge aux inondations ou aux crues

Météo-France a placé jeudi le département de la Loire en vigilance rouge pour des crues, après ceux du Rhône et de la Haute-Loire, et a maintenu l'Ardèche en alerte rouge pour pluies-inondations.

L'autoroute A47 inondée a été fermée entre Lyon et Saint-Etienne et le trafic ferroviaire entre les deux villes suspendu, selon un communiqué de la préfète du Rhône.

"Un épisode cévenol en cours" donne "des cumuls de pluie exceptionnels, essentiellement sur le relief ardéchois", écrit Méteo-France dans son bulletin de midi. "On atteint très localement les 600 mm en 48 heures", est-il ajouté.

Les écoles ont également été évacuées, quelques maisons sont inondées et du bétail a été emporté, a précisé à l'AFP le maire du Chambon-sur-Lignon Jean-Michel Eyraud.

Dans cette ville, le collège à proximité de la rivière a été fermé et les collégiens ont été pris en charge à la gare, a-t-il précisé.

En Ardèche, plusieurs routes ont été fermées à cause d'inondations ou d'éboulements, selon la préfecture.

"Il n'y a pour l'instant aucune victime mais nous restons très vigilants", précise le préfet de Haute-Loire, qui a fait appel préventivement à un hélicoptère et à une colonne de 80 pompiers.

"Le pic de crue est attendu vers 14h00 et un message d'alerte et de prudence est diffusé à toutes les personnes situées dans la zone" du Lignon et de la Loire, a souligné M. Cordier.