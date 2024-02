France: quatre hommes jugés pour l'attentat au marché de Noël de Strasbourg en 2018

Ce soir du 11 décembre 2018, Chérif Chekatt, un homme de 29 ans, avait surgi en plein coeur du traditionnel marché de Noël de Strasbourg et ouvert le feu sur des passants en criant "Allah Akbar". Au total, il avait tué, en dix minutes, cinq personnes et en avait blessé onze autres.

Dans cette affaire, quatre hommes, soupçonnés d'avoir joué un rôle, à des degrés divers, dans la fourniture d'armes à l'auteur des coups de feu, vont comparaître pendant cinq semaines devant la cour d'assises spéciale, composée uniquement de magistrats. Un cinquième suspect sera jugé seul, ultérieurement, et sur une plus courte période en raison de son état de santé.

L'émotion avait été d'autant plus considérable que cet attentat s'inscrivait dans une série d'attaques djihadistes, notamment celles de Paris de janvier et novembre 2015 (17 puis 130 morts), et de Nice, en juillet 2016 (86 morts).

Le meurtrier, un multirécidiviste de 29 ans, condamné 20 fois en France pour des faits de droit commun, faisait l'objet était fiché pour radicalisation islamiste.

Traqué pendant deux jours, Chérif Chekatt avait été repéré dans le quartier du Neudorf et tué dans un échange de tirs avec des policiers.