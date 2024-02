France: record historique pour Van Gogh au musée d'Orsay avec près de 800.000 visiteurs

"Présentée du 3 octobre 2023 au 4 février 2024, l'exposition a attiré 793.556 visiteurs, soit une moyenne journalière de 7.181 visiteurs sur 108 jours d'ouverture", a précisé le musée dans un communiqué.

"Il s'agit de la meilleure fréquentation d'exposition depuis l'ouverture du musée (en 1986, NDLR) devant 'Edvard Munch. Un poème de vie, d'amour et de mort' en 2022 (724.414 visiteurs) et 'Picasso. Bleu et rose' en 2018 (670.667 visiteurs)", a-t-il ajouté.