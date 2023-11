France: soupçonné d'avoir drogué une députée, un sénateur est suspendu par son parti

Le parti va également entamer "une procédure disciplinaire pouvant conduire à une exclusion définitive", et a fait savoir que son président, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, allait appeler la plaignante Sandrine Josso (MoDem).

Le sénateur a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire vendredi soir.

"S'ils sont avérés les faits évoqués sont très graves (...) Horizons ne tolérera jamais la moindre complaisance vis-à-vis des violences sexuelles et sexistes", écrit le parti dans un communiqué.

Selon l'avocate de Sandrine Josso, Julia Minkowski, la députée a été "prise de malaises après avoir bu une coupe de champagne", puis aperçu le sénateur "se saisir d'un petit sachet en plastique contenant quelque chose de blanc", et a pu "s'extirper in extremis de ce guet-apens".

Des prélèvements dans l'organisme de Mme Josso ont révélé la présence d'ecstasy et des perquisitions ont été menées au bureau du sénateur et à son domicile où les enquêteurs ont retrouvé de l'ecstasy, d'après le parquet. Joël Guerriau a nié les accusations lors d'une confrontation.

Joël Guerriau "se battra" pour "démontrer qu'il n'a jamais voulu administrer à sa collègue de travail et amie de longue date une substance pour abuser d'elle" et "démontrera que c'est une erreur de manipulation qui a causé le dramatique désagrément", a déclaré à l'AFP son avocat Me Rémi-Pierre Drai.

Selon des sources proches du dossier, M. Guerriau a raconté avoir cru s'être procuré, auprès d'un membre du Sénat, un euphorisant et non de l'ecstasy, pour sa propre consommation afin de faire face à ce qu'il a décrit comme des épreuves personnelles.

Banquier de profession, élu à la chambre haute depuis 2011, Joël Guerriau est secrétaire du Sénat et vice-président de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées.

Interrogé samedi sur franceinfo, le patron du groupe Union centriste Hervé Marseille "pense qu'il y aura des mesures conservatoires" à son encontre à la chambre haute.