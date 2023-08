France: trois morts et plusieurs blessés dans l'incendie d'un immeuble à Grasse

Trois blessés "sont en urgence absolue, dont l'une, grièvement brûlée, doit être évacuée en hélicoptère vers Toulon. Quinze autres habitants de l'immeuble sont, eux, en urgence relative et ont été transportées vers les hôpitaux de Grasse et de Nice Pasteur", a précisé le commandant Jean-Christophe Demarte, chef de la compagnie de Grasse, cité par le journal local Nice Matin. Selon le quotidien, le feu a pris dans la cage d'escalier et une des victimes décédée a sauté depuis l'un des derniers étages pour échapper aux flammes et aux fumées.

L'incendie, dont l'origine et les circonstances restent encore à éclaircir, a finalement pu être éteint.

Le relogement d'une vingtaine de personnes sera nécessaire, ont précisé les pompiers.