France: un maire proche de l'extrême-droite impose un couvre-feu pour les moins de 13 ans

M. Ménard justifie sa décision par le "nombre croissant de jeunes mineurs livrés à eux-mêmes en pleine nuit", ainsi que par une aggravation du nombre des "violences urbaines". M. Ménard n'a toutefois pas cité de chiffres précis, affirmant que la délinquance des moins de 13 ans constitue un "angle mort" des statistiques faute de suites judiciaires.

Syndicats et associations de gauche ont prévu de manifester dans la journée "contre les idées d'extrême-droite" dans cette ville.

Selon la "première photographie de la délinquance et insécurité en 2023", publiée début 2024 par le ministère de l'Intérieur, les moins de 13 ans ont représenté 2% des mis en cause dans les atteintes aux personnes (contre 36% pour les 30 à 44 ans) et 1% des mis en cause pour vols violents (contre 44% pour les 18 à 29 ans).