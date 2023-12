France: une tribune largement signée appelle Macron "ne pas promulguer" la loi immigration

"Face à ce danger, nous, citoyennes et citoyens soucieux du vivre-ensemble, appelons le chef de l'État à se ressaisir. Ne promulguez pas ce texte de tous les dangers !", appellent-ils.

Le texte a été signé par plus d'un millier de personnes, dont au moins 150 personnalités publiques, parmi lesquelles le sénateur écologiste Yannick Jadot et la secrétaire nationale d'EELV Marine Tondelier, le député et secrétaire national du PCF Fabien Roussel, le chef de file de LFI Jean-Luc Mélenchon, les maires socialistes de Paris Anne Hidalgo et de Lille Martine Aubry ou le premier secrétaire du PS Olivier Faure.

Côté artistes, la prix Nobel de littérature Annie Ernaux, les acteurs Jean-Pierre Darroussin et Laure Calamy, l'ancien footballeur Eric Cantona ou l'écrivaine Alice Zeniter ont signé, ainsi que des syndicalistes comme la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet.