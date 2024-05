Fusillade mortelle dimanche à Sevran: deux hommes recherchés

Partager:

Les auteurs des fusillades sur fond de trafic de stupéfiants qui ont fait trois morts en moins de 48 heures ce week-end à Sevran (Seine-Saint-Denis) étaient toujours recherchés lundi, a appris l'AFP de source policière. Selon les premiers éléments, dimanche peu après 18H00, deux hommes sont arrivés à proximité d'un centre culturel de cette ville de la banlieue nord-est de Paris. L'un deux, intégralement habillé de noir et portant un blouson en cuir, a tiré à plusieurs reprises avec une arme de poing, tuant deux hommes, a détaillé la source policière. À lire aussi Deux hommes tués par balles à Sevran, en France, après une fusillade liée au narcotrafic: ils avaient 33 et 35 ans

Les deux suspects ont pris la fuite à pied, laissant un chargeur d'arme automatique et 18 douilles à proximité des victimes, selon cette même source. Décédé avant même l'arrivée des secours, un des deux hommes a reçu une balle en pleine tête. Six balles ont touché la seconde victime, décédée malgré l'intervention des pompiers, a indiqué à l'AFP une seconde source policière. Les victimes étaient âgées de 35 et 31 ans, selon le préfet de police Laurent Nuñez, et étaient connues pour violences et trafic de stupéfiants, selon une source policière.

Contacté, le parquet de Bobigny n'a pas donné suite aux sollicitations de l'AFP. "Il y a un gros sentiment de crainte, de peur d'une balle perdue et que ça recommence", a réagi lundi le maire DVG Stéphane Blanchet auprès de l'AFP. "Il y a des jeux d'enfants juste à côté, on est au milieu de la cité. Il était 6 heures (du soir). S'il y avait eu une belle journée ensoleillée, il y aurait eu plus de monde dehors. On imagine le pire", a-t-il ajouté.