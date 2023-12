Génocide des Tutsi: 30 ans de prison requis à Paris contre un ex-médecin rwandais

Une peine de trente ans de réclusion a été réclamée lundi contre l'ex-médecin rwandais Sosthène Munyemana, jugé devant la cour d'assises de Paris pour son éventuelle implication dans le génocide au Rwanda en 1994, dans un réquisitoire implacable.

"La somme des choix de Sosthène Munyemana" entre avril et juin 1994, quand il a fui le Rwanda, "dessine les traits d'un génocidaire", a asséné l'accusation dans ce réquisitoire à deux voix, qui avait été entamé vendredi et a duré au total plus de sept heures.