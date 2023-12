Génocide des Tutsi: au dernier jour de son procès à Paris, un ex-médecin rwandais répète avoir voulu "sauver des vies"

"J'agissais pour sauver des vies", a-t-il déclaré à la barre, où il avait été invité pour prononcer ses derniers mots à l'issue de six semaines de procès.

"Je n'ai jamais eu d'engagement, je n'ai jamais prêté allégeance à qui que ce soit", a ajouté le médecin de 68 ans, aujourd'hui retraité et qui vit dans le sud-ouest de la France depuis septembre 1994. "Avec mes voisins et certains de mes collègues, nous nous sommes opposés de tout notre possible à l'indicible".

"On a fait de notre mieux, c'était très risqué, tout allait très vite", a-t-il souligné, avant d'exprimer "toute sa sympathie" aux familles des victimes du génocide.

Il a appelé la cour à prendre une décision qui le "délivrerait" et lui rendrait sa "dignité".