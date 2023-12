Génocide des Tutsi: verdict attendu à Paris pour un ancien médecin rwandais

Au terme de six semaines de procès devant la cour d'assises de Paris, le verdict est attendu mardi pour l'ancien médecin rwandais Sosthène Munyemana, jugé pour son implication éventuelle dans le génocide des Tutsi en 1994, qu'il conteste.

Sosthène Munyemana se voit reprocher d'avoir signé une motion de soutien au gouvernement intérimaire institué après l'attentat contre l'avion du président hutu Juvénal Habyarimana, qui a encouragé les tueries commises entre avril et juillet 1994.

Le génocide rwandais a fait plus de 800.000 morts, pour la plupart d'ethnie tutsi, selon l'ONU.

On l'accuse aussi d'avoir mis en place des barrières et des rondes à Tumba, dans la préfecture de Butare (sud du Rwanda), au cours desquelles des personnes ont été interpellées avant d'être tuées, et d'avoir détenu la clé d'un bureau de secteur où étaient enfermés des Tutsi avant leur exécution. Un "couloir de la mort", selon l'avocate générale Sophie Havard.

Pendant les débats, plusieurs dizaines de témoins, rescapés ou proches de victimes, ont été entendus.