Gérard Depardieu sera finalement absent à l'ouverture de son procès pour agressions sexuelles

L'acteur Gérard Depardieu, jugé lundi au tribunal de Paris pour agressions sexuelles sur deux femmes lors d'un tournage en 2021, sera absent au procès pour raisons de santé et va demander un renvoi, a annoncé son avocat Jérémie Assous sur franceinfo. "Gérard Depardieu est extrêmement affecté et malheureusement ses médecins lui interdisent de se présenter à l'audience, raison pour laquelle il va solliciter un renvoi à une date ultérieure afin qu'il puisse être présent", a déclaré Me Jérémie Assous, ajoutant que le comédien souhaitait "s'exprimer" sur les faits, qu'il conteste.





Deux plaintes déposées en 2024

Cet épisode judiciaire est l’aboutissement de deux plaintes déposées en 2024. La première date du 24 février. Ce jour-là, une décoratrice ensemblière du film accuse le comédien d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel et d’outrages sexistes. L'acteur lui aurait, dit-elle, "pétri la taille, le ventre, en remontant jusqu’à ses seins", l'agression aurait été interrompue par les gardes du corps de Depardieu. L'équipe de tournage prend les faits au sérieux et elle force l'acteur à s'excuser, ce qu'il aurait fait par ces mots : "Je m'excuse puisqu'il faut s'excuser...", mais par la suite, il aurait insulté la décoratrice tout au long du tournage en la traitant de "salope", dit-elle. Selon Mediapart, une autre femme, âgée de 33 ans et troisième assistante réalisatrice sur ce tournage, affirme que Gérard Depardieu lui aurait touché deux fois "la poitrine et les fesses".