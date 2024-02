Grève chez Tesla: un syndicat suédois autorise des réparations sur les voitures

"Alors que le conflit semble se prolonger, IF Metall propose une exemption temporaire. Elle aidera les propriétaires de Tesla qui ont été le plus durement touchés par le conflit", a déclaré le syndicat IF Metall dans un communiqué, soulignant que Tesla refusait toujours de signer une convention collective sur les salaires.

L'exemption autorisant les réparations prendra effet le 19 février et s'achèvera le 30 avril, et ne concernera que les véhicules Tesla qui ne sont pas en état de rouler, a détaillé IF Metall.