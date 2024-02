Grève à la Tour Eiffel: entre 1 et 2 millions d'euros de manque à gagner

Entre 1 et 2 millions d'euros de recettes ont été perdus pendant les six jours de fermeture de la Tour Eiffel, causée par une grève des employés mécontents de la gestion du site, a indiqué lundi à l'AFP sa Société d'exploitation (Sete).

De lundi à samedi inclus, pendant les vacances scolaires d'hiver et à cinq mois des Jeux olympiques dans la capitale (26 juillet - 11 août), une centaine de milliers de visiteurs, à raison d'entre 15.000 et 20.000 par jour, n'ont pas pu monter dans la Dame de Fer en raison de la grève reconductible menée par la CGT et FO.